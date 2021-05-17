Александр Алаев: Галактионов продолжит работу в молодежной сборной России

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев опроверг появившуюся информацию о том, что главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов в ближайшее время покинет команду.

Ранее стало известно, что 36-летнего специалиста на данном посту может заменить наставник «Томи» Александр Кержаков.

– Галактионов продолжит работу в молодежной сборной России. Уже 29 мая команда соберется в Новогорске, где начнет подготовку к новому отборочному циклу Евро-2023, – приводит слова Алаева Sport24.

Галактионов тренирует молодежную сборную России с декабря 2018 года. При нем команда приняла участие в 18 матчах, одержала десять побед, три раза сыграла вничью и потерпела пять поражений.

Недавно российская сборная не смогла пройти в плей-офф на групповом этапе молодежного чемпионата Европы-2021. Контракт специалиста рассчитан до 31 декабря 2022 года.