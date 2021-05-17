СМИ: Лунев входит в сферу интересов трех европейских клубов

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев может покинуть петербургский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport24, в данный момент руководство сине-бело-голубых не может договориться с 29-летним россиянином по поводу нового контракта. В случае неудачных переговоров футболист может покинуть команду этим летом на правах свободного агента, поскольку его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года.

По информации источника, в услугах футболиста заинтересованы итальянские «Торино» и «Болонья», а также «Брайтон».

Лунев перешел в «Зенит» из «Уфы» зимой 2017 года за 3,5 миллиона евро. В общей сложности он отыграл за команду 118 матчей, пропустил 100 голов и 47 раз отстоял «на ноль». В составе петербургского клуба игрок стал трехкратным чемпионом России.