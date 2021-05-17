Влашич и Ловрен попали в заявку сборной Хорватии на Евро-2020, Уремович и Моро – в резервном списке

Федерация футбола Хорватии на своем официальном сайте опубликовала заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020.
Отметим, что в список футболистов вошли два представителя чемпионата России – центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен и атакующий полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Вратари: Ловре Калинич, Доминик Ливакович, Симон Слуга.
Защитники: Домагой Вида, Деян Ловрен, Шиме Врсалько, Борна Баришич, Йосип Юранович, Дуйе Цалета-Цар, Домагой Брадарич, Миле Шкорич, Йошко Гвардиол.
Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Никола Влашич, Марсело Брозович, Милан Бадель, Марио Пашалич, Лука Иванюшец, Иван Перишич.