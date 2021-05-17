Тер Штеген не сможет принять участие в чемпионате Европы

29-летний вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит Евро-2020, об этом сообщил сам футболист в своем инстаграме.

«Я разочарован вчерашним поражением и тем, что теперь мы больше не претендуем на победу в ла лиге. После непростого старта сезона мы показали хороший характер, проведя 19 матчей без поражений, но не смогли сохранить такую ​​форму.

Вместе с медицинской командой клуба я решил, что сделаю дополнительное вмешательство на моем колене. Мне грустно, что этим летом я пропущу Евро-2020 с Германией.

Впервые за много лет я буду болельщиком дома, поддерживая свою страну, надеюсь, мы выиграем чемпионат!

После летнего перерыва, когда мы вернемся на поле, я надеюсь, что снова смогу поиграть в присутствии болельщиков, я скучаю по ним!