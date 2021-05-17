Перишич близок к уходу из «Интера» этим летом

Руководство «Интера» планирует продать флангового полузащитника команды Ивана Перишича в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calcio Mercato, миланский клуб хочет уменьшить свою зарплатную ведомость в связи с финансовыми проблемами, вызванными пандемией коронавируса. Отмечается, что на данный момент 32-летний хорват получает в составе «нерадзурри» пять миллионов евро в год.

Контракт хавбека истекает летом 2022 года. Таким образом, черно-синие постараются продать футболиста в другую команду, чтобы заработать небольшую сумму на его трансфере.

Перишич выступает за «Интер» с 2015 года. В общей сложности он провел за клуб 204 матча, забил 44 гола и отдал 40 ассистов. Ранее игрок защищал цвета «Баварии», «Боруссии» из Дортмунда, «Брюгге» и «Вольфсбурга». Портал Transfermarkt оценивает хорвата в 10 миллионов евро.

В составе сборной Хорватии полузащитник отыграл 99 встреч, отличившись 27 забитыми мячами и 22 результативными передачами.