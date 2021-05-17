Сборная России: Баринов и Шунин готовы к работе, Мухин продолжает реабилитационное лечение

Медицинский штаб сборной России получил от клубных врачей информацию о состоянии игроков, которые не смогли из-за повреждений принять участие в последнем матче сезона-2020/21, об этом сообщает пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

«Повреждения Дмитрия Баринова и Антона Шунина были незначительными, они уже полностью восстановились и готовы к работе.

Максим Мухин продолжает реабилитационное лечение под контролем врача сборной Эдуарда Безуглова и реабилитолога Игоря Степанова. На протяжении недели Максим испытывал дискомфорт, во время финального матча Кубка России ситуация усугубилась. На фоне стартовой терапии сейчас отмечается значительный положительный эффект» — написано в сообщении.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.