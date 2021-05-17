«Спартак»: Интерес ПСВ к Жиго? Из этого клуба к нам пока никто не обращался

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал информацию о том, что ПСВ заинтересован в подписании центрального защитника московского клуба Самуэлем Жиго.

Ранее стало известно, что команда из Эйндховена намерена усилить свой состав 27-летним французом в ближайшее трансферное окно.

– Интерес к Жиго? Из ПСВ в клуб никто не обращался, – цитирует Кулемина Sport24.

Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 27 матчах, забил три гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.