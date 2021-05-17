Стефано Пиоли - о матче против «Аталанты»: Нас ждет финал

Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли прокомментировал итоги 37-го тура, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Аталантой» в ближайшее воскресенье.

«Не думаю, что мне как-то придется поднимать боевой дух команды. Нас ждет финал. Мы работали весь год, чтобы достичь этой цели. У нас будет возможность доказать, что мы заслуживаем попасть в Лигу чемпионов», - цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, перед заключительным туром чемпионата Италии «Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 76 очков.

«Аталанта» идет на второй позиции (78 очков).

На пятой строчке, отставая от «красно-черных» на одно очко, расположился туринский «Ювентус».