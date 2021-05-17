Игроки «Локомотива» Рыбус и Крыховяк попали в заявку сборной Польши на Евро-2020

Федерация футбола Польши на своем официальном сайте опубликовала заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020.
Вратари: Лукаш Фабианьски («Вест Хэм»), Войцех Щенсны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Радослав Маецки («Монако»).
Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Камиль Глик («Монако»), Мацей Рыбус («Локомотив»), Павел Давидович («Верона»), Михал Хелик («Барнсли»), Камиль Пентковски («Ракув»), Тымотеуш Пухач («Лех»), Томаш Кедзера («Динамо», Киев).
Полузащитники: Пшемыслав Франковски («Чикаго Файр»), Камиль Юзвяк («Дерби Каунти»), Матеуш Клих («Лидс»), Кацпер Козловски («Погонь»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Кароль Линетты («Торино»), Якуб Модер («Лех»), Пшемыслав Плахета («Норвич»), Петр Зелиньски («Наполи»).
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Кароль Свидерски («ПАОК»), Якуб Сверчок («Пиаст Гливице»), Давид Ковнацки («Фортуна»).