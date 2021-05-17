«Арсенал» потребует 22 миллиона евро за трансфер форварда Нкетиа

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа может покинуть лондонский клуб по окончании сезона-2020/21.

Как сообщает Todofichajes, руководство «канониров» готово отпустить 21-летнего англичанина в другую команду в случае, если за него предложат 22 миллиона евро.

По информации источника, форвард не входит в планы главного тренера «пушкарей» Микеля Артеты на следующий сезон и с высокой долей вероятности уйдет из клуба в летнее трансферное окно.

Нкетиа является воспитанником академии «Арсенала». В составе взрослой команды он провел 65 матчей, забил 13 голов и отдал один ассист. В нынешнем сезоне на счету игрока 30 проведенных встреч, в которых он отличился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.