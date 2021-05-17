Сольдадо продлил контракт с «Гранадой»

Пресс-служба «Гранады» объявила о продлении контракта с нападающим Роберто Сольдадо.

Отмечается, что новое соглашение 35-летнего испанца с клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Бывший форвард сборной Испании присоединился к команде в июле 2019 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он забил 14 голов и отдал два ассиста в 42 матчах.

Ранее футболист защищал цвета мадридского «Реала», «Валенсии», «Вильярреала», «Тоттенхэма», «Фенербахче», «Хетафе» и «Осасуны». В составе национальной команда он отличился семью забитыми мячами в 12 встречах.