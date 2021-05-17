Ведран Чорлука: В «Локомотиве» сказали, что будут рады меня видеть в их тренерском штабе

Экс-футболист московского «Локомотива» Ведран Чорлука не исключил, что может вернуться в команду в качестве тренера.

— Сейчас все мои мысли о чемпионате Европы, после него посмотрим, что произойдет. Я вижу себя в тренерской профессии, обязательно буду проходить курсы. В «Локомотиве» сказали, что будут рады меня видеть в их тренерском штабе, и это тот путь, по которому я хочу пойти», — передает слова Чорлуки Glas Istre.

Хорват провел за красно-зеленых девять сезонов. В чемпионате России он провел 200 матчей, в которых забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

В сезоне-2017/18 Чорлука стал чемпионом России.