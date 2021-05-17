Ребров может стать главным тренером АЕКа

Руководство АЕКа рассматривает Сергея Реброва на пост главного тренера команды.

По информации SDNA, греческий клуб планирует в ближайшее время уволить нынешнего наставника коллектива Маноло Хименеса. Отмечается, что 46-летний украинец является одним из трех кандидатов на данный пост.

Напомним, что в данный момент Ребров возглавляет «Ференцварош». Вместе с командой он три раза кряду становился чемпионом Венгрии. Его действующее соглашение истекает летом 2022 года.

Ранее стало известно о том, что у Реброва возник конфликт с руководство венгерского клуба. По этой причине он может рассмотреть вариант с уходом из команды этим летом.