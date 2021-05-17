«Сассуоло» рассматривает наставника «Специи» Итальяно в качестве замены Де Дзерби

Главный тренер «Специи» Винченцо Итальяно может занять аналогичную должность в «Сассуоло».

Согласно информации TMW, руководство «нероверди» считает, что 43-летний специалист сможет достойно заменить на посту тренера команды Роберто Де Дзерби, который объявил о своем уходе по окончании сезона-2020/21. Ожидается, что он возглавит «Шахтер».

Добавим, что Итальяно работает в «Специи» с июля 2019 года. Под его руководством команда смогла впервые в истории выйти в серию А. После 37 туров нынешнего сезона чемпионата Италии клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Отметим, что «орлята» гарантировали себе сохранение прописки в высшем дивизионе Италии на следующий игровой год.