Евгений Гинер: Ответственность за результаты ЦСКА несу я

«Результаты сезона следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки. Да, в ряде матчей сказались судейские ошибки. Но основные причины - внутренние, ответственность за такие результаты несу я», - приводит слова руководителя клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам сезона ЦСКА занял шестое место и не попал в еврокубки.

По ходу сезона в команде сменился наставник: вместо Виктора Гончаренко армейцев возглавил экс-нападающий клуба Ивица Олич.