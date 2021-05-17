Дзюба - об игроках «Спартака»: Какие же они симулянты, от любого дуновения ветра падают

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о поведении футболистов и тренерского штаба «Спартака» по ходу матча 19-го тура чемпионата России (3:1).

«Бесило, особенно в этом матче, то, какие же они симулянты. Это правда. Да, Тедеско дает им энергию, у них вся скамейка кричит, даже массажисты выбегают и что-то визжат. Тедеско, по ходу, их там всех накачивает. Для нас в России это, наверное, немножко показуха, это определенное шоу. Но когда в игре они от любого дуновения ветра падают, кричат и визжат», - сказал футболист на YouTube-канале «Грустная передача о футболе».

Напомним, что Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 годы. Московский клуб четыре раза отдавал нападающего в аренду, по два в «Томь» и «Ростов».

Добавим, что «Зенит» стал победителем РПЛ в сезоне 2020/2021, набрав 65 очков. «Спартак» занял второе место. Красно-белые набрали 57 очков.