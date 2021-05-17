«Ахмат» объявил об уходе четырех игроков команды

Пресс-служба «Ахмата» сообщила о том, что команду покинули четыре футболиста.

Как утверждает источник, грозненский клуб ушли центральный защитник Анхель Вилькер, центральный полузащитник Исмаэл Силва, а также нападающие Георгий Мелкадзе и Ладислав Алмаши.

Отмечается, что руководство команды решило не продлевать контракты с 28-летним Вилькером и 26-летним Силвой. Таким образом, оба игрока стали свободными агентами.

Что касается Мелкадзе и Алмаши, то форварды вернулись в свои клубы из аренды. 24-летний россиянин вскоре должен присоединиться к «Спартаку», а 22-летний словак – к «Ружомбероку».

Текущий сезон РПЛ подопечные Андрея Талалаева завершили на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 40 очков.