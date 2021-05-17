КДК РФС рассмотрит удаление Карпина в матче «Ростов» – «Краснодар»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что на ближайшем заседании будет рассмотрена ситуация с удалением главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в матче 30-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

Напомним, что 52-летний специалист получил красную карточку в добавленное ко второму тайму время за споры с главным арбитром встречи Алексеем Матюниным. Также стало известно, что организация рассмотрит удаление защитника тульского «Арсенала» Гии Григалавы в игре с «Уфой» (1:2).

– Если говорить о повестке КДК в целом, то мы рассмотрим нарушения санитарного регламента клубами премьер-лиги, скандирования болельщиков, использование пиротехники. Отдельно я хотел бы выделить следующее: мы рассмотрим два удаления – главного тренера «Ростова» Карпина и футболиста «Арсенала» Григалавы, которые приглашены на заседание, – цитирует Григорьянца ТАСС.

«Ростов» завершил свои выступления в чемпионате России сезона-2020/21 на девятом месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. Что касается «Арсенала», то тульская команда финишировала на 14-й строчке с 23 очками.