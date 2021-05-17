Дзюба - об инциденте с кражей денег у Быстрова: Меня таким образом выбивали из «Спартака»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что его обвинили в краже денег у одноклубника по «Спартаку» Владимира Быстрова для того, чтобы выгнать из красно-белых.

«Была ли это постановка, чтобы выбить меня из клуба? Я точно знаю – чтобы выбить меня из «Спартака», да. Откровенно говоря, они же все камеры там проверили, как я им и говорил. Как бы я туда попал? Как Бэтмен – через окно? Дэдпул не умеет испаряться», - рассказал форвард на YouTube-канале «Грустная Передача о Футболе».

Напомним, что инцидент с участием футболистов произошел в 2009 году, когда Артем играл в составе «Спартака». В раздевалке команды у Быстрова пропали 23 тысячи рублей. Позже деньги нашли у Дзюбы.

Напомним, что 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 годы. За это время московский клуб четыре раза отдавал Дзюба в аренду.