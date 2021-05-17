Алекс Крал: Нам не хватило побед над середняками и аутсайдерами

Чешский полузащитник красно-белых Алекс Крал объяснил, что помешало команде побороться за чемпионский титул.

«Нужны победы над середняками и аутсайдерами. В этом сезоне нам удавались топ-матчи, а вот с маленькими командами не всегда. В других странах большие клубы всегда забирают свои очки», - приводит слова футболиста «Евроставка».

Напомним, подопечные Доменико Тедеско лишь в заключительном туре обеспечили себе серебряные медали чемпионата и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, сыграв на выезде вничью с грозненским «Ахматом» (2:2).