Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Ренном»

Пресс-служба «Монако» сообщила о том, что болельщики команды признали атакующего полузащитника Александра Головина лучшим игроком клуба по итогам матча 37-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (2:1).
Отмечается, что во вчерашней игре 24-летний россиянин провел на поле 71 минуту, записав на свой счет гол и результативную передачу.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 встречах, забил шесть голов и отдал девять ассистов.
На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 77 очков. В заключительном туре подопечные Нико Ковача сыграет в гостях с «Лансом» (23 мая).
Buteur et passeur décisif lors de la victoire face aux Bretons, c'est Aleksandr Golovin qui a été élu 𝙈𝙑𝙋 par @iqoniq ! 👊 #ASMxIQONIQ #RiseRiskRepeat— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 17, 2021
источник: ФК «Монако»