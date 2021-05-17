Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Ренном»

Пресс-служба «Монако» сообщила о том, что болельщики команды признали атакующего полузащитника Александра Головина лучшим игроком клуба по итогам матча 37-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (2:1).

Отмечается, что во вчерашней игре 24-летний россиянин провел на поле 71 минуту, записав на свой счет гол и результативную передачу.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 встречах, забил шесть голов и отдал девять ассистов.

На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 77 очков. В заключительном туре подопечные Нико Ковача сыграет в гостях с «Лансом» (23 мая).