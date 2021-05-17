Лотито необходимо продать «Лацио» или «Салернитану» до 25 июня

Федерация футбола Италии установила крайний срок для владельца «Лацио» и «Салернитаны» Клаудио Лотито по поводу продажи одного из своих клубов.

По информации Football Italia, 64-летнему специалисту необходимо продать одну из команд до 25 июня. Данное решение должно быть принято в связи с тем, что команда из Салерно вышла в серию А по итогам нынешнего сезона. Согласно правилам чемпионата, физическим лицам запрещено владеть несколькими командами в одном дивизионе.

В случае, если Лотито не сможет найти нового владельца для «Салернитаны», клубу откажут в регистрации для участия в сезоне-2021/22 чемпионата Италии.

Отметим, что «Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице серии А, набрав 67 очков в 36 матчах.