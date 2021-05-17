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17 мая 19:08
автор: Владислав Корегин

Источник: Драгович отказался от перехода в московское «Динамо»

Летом 2021 года австрийский игрок станет свободным агентом.

Центральный защитник «Байера» Александар Драгович не станет игроком московского «Динамо» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Sky Sport Austria Макс Билефельд, 30-летний австриец отказался от подписания контракта со столичной командой, поскольку он уже дал согласие на переход в «Црвену Звезду» в статусе свободного агента. Ранее стало известно, что игроком интересуется «Кельн».

Драгович выступает за «Байер» с августа 2016 года. В составе немецкого клуба он отыграл 105 матчей, забил четыре гола и отдал три ассиста. Ранее игрок защищал цвета «Аустрии», «Базеля», киевского «Динамо» и «Лестера».

Контракт футболиста с леверкузенцами истекает 30 июня 2021 года. За сборную Австрии Драгович провел 89 встреч (2 гола).

источник: Sky Sport News HD
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