Источник: Драгович отказался от перехода в московское «Динамо»

Центральный защитник «Байера» Александар Драгович не станет игроком московского «Динамо» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Sky Sport Austria Макс Билефельд, 30-летний австриец отказался от подписания контракта со столичной командой, поскольку он уже дал согласие на переход в «Црвену Звезду» в статусе свободного агента. Ранее стало известно, что игроком интересуется «Кельн».

Драгович выступает за «Байер» с августа 2016 года. В составе немецкого клуба он отыграл 105 матчей, забил четыре гола и отдал три ассиста. Ранее игрок защищал цвета «Аустрии», «Базеля», киевского «Динамо» и «Лестера».

Контракт футболиста с леверкузенцами истекает 30 июня 2021 года. За сборную Австрии Драгович провел 89 встреч (2 гола).