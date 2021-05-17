Игорь Денисов: Конфликт с Черчесовым произошел из-за Юсупова

«Это случилось из-за Юсупова. Мы играли с «Зенитом», а Черчесов не поставил его в состав, хотя тот был на голову сильнее меня, потому что Артур незадолго до этого договорился «Зенитом» о переходе.

Я спросил у Черчесова, почему сильнейший футболист не выходит на поле из-за его околофутбольных игр, а мне в ответ полетело все.

Тогда я сказал, что больше не подам ему руки.

Потом он звал меня в сборную при условии, что я дам интервью с извинениями, но я отказался, потому что мне не за что извиняться», - приводит слова опорника YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Напомним, в составе московского клуба Денисов провел 74 матча, в которых забил один мяч.