Контрольный матч России против Польши перед ЧЕ пройдет со зрителями

Контрольный матч перед чемпионатом Европы между сборными Польши и России, который пройдет во Вроцлаве, смогут посетить зрители.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Польского футбольного союза, на игре смогут присутствовать десять тысяч болельщиков. Стадион во Вроцлаве вмещает 43 тысячи.

Добавим, что матч между Польшей и Россией пройдет 1 июня.

Напомним, что команда Станислава Черчесова занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. Польша располагается на 21-й строчке.