СМИ: «Зенит» провел переговоры с Фонсекой

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека ищет варианты дальнейшего трудоустройства и уже провел переговоры с несколькими клубами.

Как сообщает «RT на русском» со ссылкой на Il Messaggero, 48-летний португальский специалист контактировал с руководством петербургского «Зенита». Кроме того, Фонсека общался с представителями португальской «Бенфики» и английского «Тоттенхэма».

Напомним, что наставник римлян покинет команду по окончании текущего сезона. На посту наставника «Ромы» Фонсеку сменит его соотечественник Жозе Моуринью.

Отметим, что за тур до окончания чемпионата Италии-2020/2021 римский клуб занимает седьмое место в таблице и потерял шансы на попадание в еврокубки. «Зенит» стал победителем РПЛ под руководством Сергея Семака.