Алексей Никитин - Рашиду Рахимову: В раздевалке была ненависть к Вам за то, как Вы нас тренировали

«Неоднозначный сезон, плохой по результату. Но концовка была хорошей.

Прежде всего, Стукалов добавил уверенности, которая появляется, когда люди, которые с тобой работают, говорят, что верят в тебя и ты все можешь. Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистом. В разговоре с агентами, людьми из мира футбола он говорил, что ему не дают игроков и с нами он вылетит. Пускай теперь работает на ТВ экспертом. Надеюсь, он меня услышит и ответит. Вся команда впишется за мои слова. В нашей раздевалке была ненависть к Вам за то, как Вы нас тренировали, и за то, что не считали людьми», – приводит слова футболиста «Спорт БСТ».

Напомним, по ходу сезона возглавлявший клуб Рашид Рахимов был уволен, вместо него пришел Алексей Стукалов.

«Уфа» финишировала на 13-м месте по итогам РПЛ, набрав 25 очков и избежав попадания в стыковые матчи в связи с невыдачей лицензии для выступления в РПЛ «Оренбургу» и владикавказской «Алании», занявшим в ФНЛ второе и четвертое места соответственно.

Таким образом, повышения в классе напрямую добились «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковые матчи между командами РПЛ и ФНЛ были отменены.