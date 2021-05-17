«Зенит» выступил с опровержением информации о переговорах с Фонсекой

Петербургский «Зенит» опроверг информацию о переговорах с португальским специалистом Паулу Фонсекой.

«Футбольный клуб «Зенит» не ведет и не вел переговоры ни с Паулу Фонсекой, ни с другими тренерами. Это слухи, не имеющие отношения к реальности. У «Зенита» есть главный тренер — Сергей Богданович Семак», — приводит заявление пресс-службы питерского клуба Sport24.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство сине-бело-голубых ведет переговоры с португальцем.

В настоящее время Фонсека возглавляет итальянскую «Рому», однако по окончании сезона уступит место своему соотечественнику Жозе Моуриньо.

В минувшем сезоне «Зенит» под руководством Сергея Семака стал чемпионом России.