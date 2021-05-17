Хосеп Гвардиола: Думаем о матче с «Брайтоном», это лучший способ подготовки к финалу ЛЧ с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о том, что пока не думал о предстоящем противостоянии с «Челси» в финале Лиге чемпионов.

«Подготовившись как можно лучше к «Брайтону», мы будем в порядке и в финале ЛЧ. Почти уверен, что мы не будем готовы к матчу с «Челси», если не подготовимся хорошо к «Брайтону» и «Эвертону». Все дело в сосредоточенности. Я пока ни секунды не думал об игре с «Челси». Мы должны быть сосредоточены на том, чтобы выиграть матч с «Брайтоном». Это лучший способ подготовится к финалу», - приводит Sky Sports слова наставника «горожан».

Напомним, что решающий матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» - «Челси» состоится 29 мая.

Добавим, что Гвардиола последний раз выигрывал трофей ЛЧ в сезоне 2010/2011, тренируя «Барселону».