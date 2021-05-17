Алекс Крал: У меня контракт со «Спартаком», но летом все возможно

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал оценил вероятность и перспективы своего возможного перехода в АПЛ.

«Думаю, я готов к переходу в английский клуб. Если появится хороший вариант, то я могу совершить следующий шаг. Но у меня контракт со «Спартаком», и я сейчас сосредоточен на нем. И я, и мой клуб хотят моего развития, я стараюсь быть лучше. Но летом всё возможно», - приводит слова игрока «Евроставка».

Напомним, в минувшем сезоне Крал провел в составе красно-белых 30 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

По итогам чемпионата РПЛ москвичи завоевали серебряные медали и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.