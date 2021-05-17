Кроос заразился коронавирусом и пропустит матч против «Вильярреала»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заразился коронавирусом и не сыграет в последнем матче команды в чемпионате Испании.

«Футбольный клуб «Реал» сообщает, что наш игрок Тони Кроос получил положительный результат теста на COVID-19, проведенного сегодня», - говорится в заявлении пресс-службы мадридского клуба.

Ранее на официальном сайте команды сообщалось, что 31-летний немец контактировал с человеком, чей тест на COVID-19 дал положительный результат. Кроос был отправлен на самоизоляцию.

В текущем сезоне Тони провел за «Реал» 41 матч во всех турнирах, в которых забил три гола.

Отметим, что «Реал» ведет борьбу за победу в чемпионате Испании. Мадридская команда занимает второе место, набрав 81 очко. У идущего первым «Атлетико» в активе 83 очка.