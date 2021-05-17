Игорь Денисов: Кикнадзе - человек с футбольной луны

«Самая главная ошибка была, когда взяли Кикнадзе. Это вообще, по-моему, человек с луны футбольной. Его никто не понимал. Может, в другой сфере деятельности он большой профессионал, но в футболе — полный ноль.

Он пришёл и начал: «я, я, я...». Конфликт с Семиным у них был потом. Слушал интервью Палыча, где он говорит: «Я всегда был за футболистов». Ну, дай бог. У меня немножко другое мнение на эту тему. Потом, конечно, он принял сторону игроков, потому что Кикнадзе просто неадекватный человек», — приводит слова футболиста YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Напомним, всего в составе «Локомотива» Денисов провел 93 матча, в которых забил три мяча.

Вместе с командой игрок становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.