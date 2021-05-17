Названы ассистенты Руя Витории в «Спартаке»

Арналду Тейшейра — первый помощник главного тренера, отвечающий за тактику;

По информации «Матч ТВ» в тренерский штаб португальского специалиста войдут:

Паулу Моурау — тренер по физической подготовке;

Как ранее сообщали многочисленные СМИ, Витория должен подписать контракт с красно-белыми в ближайшее время.

Также отмечалось, что специалист уже занят поиском жилья в Москве.

Напомним, прежний главный тренер москвичей Доменико Тедеско не стал продлевать свое соглашение с клубом. Под руководством немца «Спартак» стал серебряным призером РПЛ в минувшем сезоне и завоевал путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.