Крыховяк подвел итоги сезона для «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвел итоги завершившегося сезона РПЛ для своей команды.

«Сладко-горький сезон. Непростой первый круг из-за COVID и фантастическая работа во втором. Не вышли в Лигу чемпионов, но родилась команда, которая, если сильно не поменяется, будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.

Ведран, хотел бы поблагодарить тебя за эти годы. Желаю всего наилучшего и много успехов, и надеюсь, что наши пути пересекутся», — написал Крыховяк на своей странице в Инстаграме.

Напомним, «Локомотив» занял третье место в чемпионате России в минувшем сезоне и выиграл Кубок страны.

Осенью железнодорожники возьмут старт в Лиге Европы.