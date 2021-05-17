Юрген Клопп: Одним из самых больших достижений в моей жизни станет попадание «Ливерпуля» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 37-го тура АПЛ против «Бернли».

«Попадание «Ливерпуля» в Лигу чемпионов на будущий сезон будет абсолютно невероятным событием. Это будет одним из самых больших достижений в моей жизни. Понимаю, как это звучит, но это правда. С нетерпением жду матча с «Бернли». С ними будет совсем другая игра, другое мышление, другое настроение. Завтра будет непросто, но квалификация в Лигу чемпионов и должна быть максимально непростой», — приводит Sky Sports слова наставника «мерсисайдцев».

Матч между «Бернли» и «Ливерпулем» состоится 19 мая. Начало в 22:15 (мск).

Добавим, что команда Клоппа занимает пятое место в таблице, набрав 63 очка.