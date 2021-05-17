Конате покинул «Химки»

Нападающий подмосковных «Химок» Мохамед Конате покинул команду по истечении срока контракта.

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Я здесь провёл несколько хороших лет и очень благодарен вам за поддержку на каждом матче. Грустно уезжать! «Химки» стали для меня домом. Спасибо за все!» — приводит слова Конате клубная пресс-служба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард продолжит карьеру в грозненском «Ахмате».

В минувшем сезоне Конате провел 25 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевых передачи.