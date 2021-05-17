«Верона» сыграла вничью с «Болоньей»

В матче 37-го тура итальянской серии А «Верона» дома сыграла вничью с «Болоньей». Матч закончился со счетом 2:2.

Хозяева дважды выходили вперед, благодаря голам Давиде Фараони и Николы Калинича, однако гости стараниями Лоренцо де Сильвестри и Родриго Паласио ушли от поражения.

«Верона» имеет в своем активе 44 очка и располагается на десятой позиции.

«Болонья» набрала 41 очко и переместилась на 11-е место.

В заключительном туре «Верона» отправится в гости к «Наполи». «Болонья» дома примет «Ювентус».