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Болгария - Первая лига 20:00 Ботев В 0 Славия С 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.00
Англия - Первая лига 20:00 Оксфорд Юнайте 0 Блэкпул 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 3.00
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Испания - Сегунда 22:30 Альбасете 0 Луго 0 П1 2.35 Х 2.85 П2 3.70
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17 мая 23:41
автор: Александр Шульгин

«Верона» сыграла вничью с «Болоньей»

Состоявшаяся в Вероне встреча не имела турнирного значения для соперников.

В матче 37-го тура итальянской серии А «Верона» дома сыграла вничью с «Болоньей». Матч закончился со счетом 2:2.

Хозяева дважды выходили вперед, благодаря голам Давиде Фараони и Николы Калинича, однако гости стараниями Лоренцо де Сильвестри и Родриго Паласио ушли от поражения.

«Верона» имеет в своем активе 44 очка и располагается на десятой позиции.

«Болонья» набрала 41 очко и переместилась на 11-е место.

В заключительном туре «Верона» отправится в гости к «Наполи». «Болонья» дома примет «Ювентус».

источник: «Советский спорт»
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