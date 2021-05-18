Геннадий Онищенко: Чемпионат Европы проводить надо. Хватит уже бороться, надо жить

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко объяснил, как безопасно организовать проведение футбольных матчей в период пандемии коронавируса.

«При разумном соблюдении разумных норм — не опасно и даже полезно. В отличие от прошлого года, мы имеем вакцины. Все футбольные команды должны быть привиты. При соблюдении режима на стадионах это можно и нужно делать.

На такие чемпионаты приезжает много людей. Иностранных болельщиков нужно привозить анклавно и увозить так же, чтобы они не контактировали с нашим населением. При этом на руках у них должно быть наличие сертификата о прививке, как максимум, как минимум — обследование на коронавирус.

Чемпионат проводить надо. Хватит нам уже бороться, надо жить» - приводит слова бывшего главного санитарного врача страны »Комсомольская правда».

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июня в 11 городах Европы.