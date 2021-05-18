Источник: Куман покинет «Барселону» по окончании сезона

В «Барселоне» приняли решение отправить в отставку главного тренера Рональда Кумана по окончании сезона, сообщает RAC1.

По информации источника, на этот шаг руководство каталонского клуба натолкнуло поражение в 37-м туре чемпионата Испании от «Сельты» со счетом 1:2. После этого «Барса» утратила даже теоретические шансы на золотые медали.

Напомним, «Барселона» замыкает тройку сильнейших в испанской примере с 76 набранными очками. У лидирующего «Атлетико» на семь очков больше, у «Реала» – на пять.

Ранее сообщалось, что по окончании текущего сезона сине-гранатовых могут покинуть до 14 футболистов, включая Лионеля Месси и Антуанна Гризманна. Такие шаги, по мнению руководства, смогут улучшить финансовое положение клуба, а также позволят бороться за высокие результаты в следующем сезоне.