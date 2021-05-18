Президент немецкого футбольного союза покинул свой пост после сравнения подчиненного с нацистом

Руководитель немецкого футбольного союза Фриц Келлер вынужден был покинуть свой пост после инцидента, который произошел на заседании президиума 23 апреля, сообщает Deutsche Welle.

По информации источника, Келлер во время совещания допустил сравнение своего заместителя Райнера Коха с нацистом Роландом Фрейслером, который приговорил к смерти несколько тысяч человек. Разгорелся скандал, который не удалось замять даже после неоднократных извинений Келлера в адрес Коха.

Сообщается, что новый президент союза будет выбран на досрочном съезде организации.