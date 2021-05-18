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Англия - Премьер-лига 20:00 Саутгемптон 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.70 Х 3.90 П2 2.44
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Испания - Сегунда 22:30 Альбасете 0 Луго 0 П1 2.35 Х 2.85 П2 3.70
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18 мая 07:07
автор: Евгений Лиманский

Президент немецкого футбольного союза покинул свой пост после сравнения подчиненного с нацистом

Отставке предшествовал громкий скандал.

Руководитель немецкого футбольного союза Фриц Келлер вынужден был покинуть свой пост после инцидента, который произошел на заседании президиума 23 апреля, сообщает Deutsche Welle.

По информации источника, Келлер во время совещания допустил сравнение своего заместителя Райнера Коха с нацистом Роландом Фрейслером, который приговорил к смерти несколько тысяч человек. Разгорелся скандал, который не удалось замять даже после неоднократных извинений Келлера в адрес Коха.

Сообщается, что новый президент союза будет выбран на досрочном съезде организации.

источник: Deutsche Welle
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