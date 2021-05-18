«Лидс» хочет приобрести форварда «Герты» Кунью

Нападающий «Герты» Матеус Кунья может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Sky Sport Макс Билефельд, в услугах 21-летнего бразильца заинтересован «Лидс», намеренный укрепить свою линию атаки перед началом сезона-2021/22. Немецкая команда готова продать своего футболиста за 30 миллионов евро.

Также отмечается, что игрока хотят подписать «Аталанта», «Монако» и «Наполи».

Кунья присоединился к «Герте» в январе прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах, забил восемь голов и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее форвард выступал за «Лейпциг» и «Сьон».