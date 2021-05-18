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18 мая 08:41
автор: Владислав Корегин

Д'Амброзио может сменить «Интер» на «Лацио»

Летом 2021 года итальянский игрок может стать свободным агентом.

Руководство «Лацио» намерено подписать контракт с правым защитником «Интера» Данило Д'Амброзио.

По информации TMW, римский клуб надеется заключить соглашение с 32-летним итальянцем в конце текущего сезона, когда игрок станет свободным агентом.

На данный момент «нерадзурри» готово отпустить своего футболиста на бесплатной основе, поскольку главный тренер команды Антонио Конте рассчитывает на более молодых игроков на флангах обороны в следующем сезоне.

Д'Амброзио защищает цвета «Интера» с января 2014 года. В общей сложности он отыграл за клуб 232 матча, забил 20 голов и отдал 17 ассистов. Контракт футболист истекает 30 июня этого года.

источник: TMW
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