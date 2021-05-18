Роналду не смог выбрать лучшего игрока между Мбаппе и Холандом

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду затруднился назвать лучшего игрока среди форварда ПСЖ Килиана Мбаппе («ПСЖ») и бомбардира дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Сложно назвать кого-то одного и заявить, что именно он станет лучшим. Но за обоими интересно наблюдать, это новое поколение игроков. Порой футболисты проведут пару отличных сезонов, а потом уходят в тень. По-настоящему великие держат уровень на протяжении долгого времени, что весьма непросто», – приводит слова Криштиану Goal.

Напомним, 22-летний француз Килиан Мбаппе в текущем сезоне забил в составе парижан 26 голов. На счету 20-летнего норвежца Эрлинга Холанда 25 мячей в бундеслиге. 35-летний Роналду пополнил свою копилку 29 голами за «Юве».