«Барселона» хочет подписать Депая перед началом Евро-2020

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай находится в шаге от своего перехода в «Барселону», утверждает L'Equipe.

Как сообщает источник, каталонский клуб планирует завершить сделку по трансферу 27-летнего нидерландца. Ожидается, что руководство «сине-гранатовых» подпишет форварда в качестве свободного агента перед тем, как начнется чемпионат Европы-2020.

Депай присоединился к французской команде в январе 2017 года. С тех пор он отыграл 177 матчей, отличившись 76 забитыми мячами и 53 результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2021-го.