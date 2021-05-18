Максим Деменко: Второе место – потолок для «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал матч своей бывшей команды против «Ахмата» (2:2), по итогам которого столичный клуб добыл путевку в Лигу чемпионов.

«Игра мне понравилась, она получилась интересной. «Спартак» сам себе создавал проблемы, был близок к поражению, при 0:2 к перерыву перспективы были не самые радужные. Но удалось выправить ситуацию. Сезон для команды однозначно стал успешным. В нынешней ситуации второе место для клуба – это потолок. Теперь новому тренеру нужно создать боеспособный коллектив, который сможет уверенно выступать и в чемпионате страны, и в Лиге чемпионов», – приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Спартак» по итогам сезона занял второе место в турнирной таблице РПЛ с 57 очками, в связи с чем московская команда представит Россию в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Матч с «Ахматом» стал последним для Доменико Тедеско в качестве наставника красно-белых.