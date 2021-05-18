«Манчестер Юнайтед» опережает «Аякс» в борьбе за форварда «Норшелланна» Сулемана

Нападающий «Норшелланна» Камалдин Сулемана своей игрой заинтересовал два топ-клуба Европы.

Согласно информации Football Insider, «Манчестер Юнайтед» и «Аякс» выразили готовность подписать 19-летнего ганца. Отмечается, что английский клуб уже провел предварительные переговоры с футболистом по поводу его потенциального перехода в стан «красных дьяволов».

Сулемана перешел в датский клуб в феврале 2020 года. В сезоне-2020/21 он забил десять голов и отдал семь ассистов в 28 матчах. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в три миллиона евро.