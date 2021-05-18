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Болгария - Первая лига 17:30 Этыр 0 Монтана 0 П1 1.83 Х 3.10 П2 4.80
Испания - Сегунда 20:00 Картахена 0 Альмерия 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.32
Англия - Премьер-лига 20:00 Саутгемптон 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.70 Х 3.90 П2 2.44
Англия - Первая лига 20:00 Оксфорд Юнайте 0 Блэкпул 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 20:00 Манчестер Юнай 0 Фулхэм 0 П1 1.33 Х 5.70 П2 9.20
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18 мая 09:12
автор: Владислав Корегин

«Манчестер Юнайтед» опережает «Аякс» в борьбе за форварда «Норшелланна» Сулемана

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Ганы в три миллиона евро.

Нападающий «Норшелланна» Камалдин Сулемана своей игрой заинтересовал два топ-клуба Европы.

Согласно информации Football Insider, «Манчестер Юнайтед» и «Аякс» выразили готовность подписать 19-летнего ганца. Отмечается, что английский клуб уже провел предварительные переговоры с футболистом по поводу его потенциального перехода в стан «красных дьяволов».

Сулемана перешел в датский клуб в феврале 2020 года. В сезоне-2020/21 он забил десять голов и отдал семь ассистов в 28 матчах. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в три миллиона евро.

источник: Football Insider
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