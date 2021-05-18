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18 мая 09:26
автор: Владислав Корегин

Сборная Италии объявила расширенный состав на Евро-2020

28 мая команда Роберто Манчини проведет товарищеский матч с Сан-Марино.

Пресс-служба Федерации футбола Италии опубликовала расширенную заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020.

Отмечается, что в списке оказались 33 игрока. При этом стало известно, что футболисты «Челси», а именно защитник Эмерсон и полузащитник Жоржиньо, присоединятся к сборной после финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 29 мая.

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).

Защитники: Франческо Ачерби, Мануэль Лаццари (оба «Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («ПСЖ»), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба – «Рома»), Рафаэль Толои («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба «Интер»), Гаэтано Кастровилли («Фиорентина»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба «Рома»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Маттео Пессина («Аталанта»), Марко Верратти («ПСЖ»).

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (оба «Сассуоло»), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба «Ювентус»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба «Наполи»), Мойзе Кин («ПСЖ»).

На Евро-2020 подопечные Роберто Манчини попали в группу A, где их соперниками станут сборные Турции, Швейцарии и Уэльса.

источник: Федерация футбола Италии
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