Сборная Италии объявила расширенный состав на Евро-2020

Пресс-служба Федерации футбола Италии опубликовала расширенную заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020.

Отмечается, что в списке оказались 33 игрока. При этом стало известно, что футболисты «Челси», а именно защитник Эмерсон и полузащитник Жоржиньо, присоединятся к сборной после финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 29 мая.

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).

Защитники: Франческо Ачерби, Мануэль Лаццари (оба – «Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («ПСЖ»), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба – «Рома»), Рафаэль Толои («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – «Интер»), Гаэтано Кастровилли («Фиорентина»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Маттео Пессина («Аталанта»), Марко Верратти («ПСЖ»).