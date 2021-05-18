Де Дзерби хочет пригласить Локателли в «Шахтер»

Опорный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может стать игроком «Шахтера» летом 2021 года.

Как сообщает TMW, на покупке 23-летнего итальянца настаивает нынешний наставник «нероверди» Роберто Де Дзерби, который должен возглавить донецкий клуб по окончании нынешнего сезона.

Ранее появилась информация, что хавбеком интересуются «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Локателли пополнил состав «Сассуоло» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах, забил четыре гола и отдал три ассиста. Контракт футболиста истекает летом 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.