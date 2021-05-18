Бензема может быть включен в состав сборной Франции на Евро-2020

Нападающий «Реала» Карим Бензема может принять участие на чемпионате Европы-2020.

По информации L'Equipe, в данный момент наставник сборной Франции Дидье Дешам обдумывает возможность приглашение 33-летнего игрока на предстоящий турнир.

Отмечается, что сегодня главный тренер национальной команды встретится с руководителями Федерации футбола Франции, после которой будет принято окончательное решение по футболисту мадридского клуба.

Напомним, Бензема перестал вызываться в сборную с 2015 года после скандала, связанного с шантажом экс-полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна. За сборную нападающий отыграл 81 матч, отличившись 27 забитыми мячами и 18 ассистами.