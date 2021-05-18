Кержаков покинул пост главного тренера «Томи»

Пресс-служба «Томи» объявила об уходе из клуба главного тренера Александра Кержакова.

Отмечается, что вместе с 38-летнем специалистом команду покидает и его штаб, в которых входили Виктор Себелев, Руслан Аджинджал, старший тренер Владимир Казаков, а также наставник вратарей Александр Подшивалов.

Напомним, что Кержаков возглавил клуб из Томска в сентябре 2020 года. Под его руководством команда приняла участие в 28 матчах, одержала десять побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

По итогам нынешнего сезона «Томь» вылетела из ФНЛ, заняв 18-е место в турнирной таблице с 41 очком.